شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بالحرية المصرى: قانون مجلس الشيوخ يحتاج حوارا مجتمعيا بين الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مؤمن سيد، أمين الاتصال السياسى بحزب الحرية المصرى، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون مجلس الشيوخ هو وليد التعديلات الدستورية مؤخرا، ولذلك يجب أن يكون هناك خطوات لإقرار القانون من أهمها إجراء حوار مجتمعى بمشاركة الأحزاب الممثلة داخل مجلس النواب وخارجها ويقوم المجلس بدعوتهم للمناقشة حول القانون وسماع المقترحات والآراء.

وأضاف مؤمن سيد، أن قانون مجلس الشيوخ هو قانون مستقبلى ويجب مناقشة كل مادة بتأنى وعناية، قائلا: "لا أرحب باستعجال مناقشة القانون"، مشيرا، إلى أن هناك مقترحات مقدمة من أعضاء البرلمان بشأن مجلس الشيوخ، للجنة التشريعية، وتضمن تنوع فى الاختيار ما بين النظام الانتخابى، ونسبة التمثيل"، مضيفا أنه أيضا من يحدد ذلك قانون المشاركة السياسية وهو ما يجب خروجه للنور، مؤكدا، أن مجلس الشيوخ سيشهد نسبة تمثيل للشباب بصورة مشرفة.