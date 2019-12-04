شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية الجديد من البرلمان: هدفنا خدمة المواطن ولم نأت للتباهى بمنصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية الجديد، إنه لا يوجد لديه أى مشكلة فى أن يقدم له طلبات إحاطة وجميع الأدوات الرقابية من نواب البرلمان، من أجل التعاون فى حل المشكلات التى تواجه المواطنين على أرض الواقع والحضور للبرلمان، مستطردا: "إننا فى هذه المسئولية من أجل المواطن وليس التباهى بمنصب وزير أو غفير".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن مشكلات بمحافظة الدقهلية، وبحضور المحافظ الجديد أيمن مختار، والذى جاء فى حركة المحافظين الأخيرة، حيث يعد هو أول محافظ يحضر للبرلمان من الحركة الجديدة.

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وقال مختار: "إننا فى مسئولية كبيرة وسبق لى أن عملت فى المحليات على مستوى السكرتارية العامة بمحافظات أسوان والمنوفية والدقهلية، وذلك رسالة لكل العاملين بالمحليات أن من يجتهد ويطور من نفسه ويعمل سيكون له دور فى المسئولية"، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون على قدر ثقة القيادة السياسية وأيضا محل ثقة نواب البرلمان من أجل العمل لصالح المواطن.

ولفت المحافظ، إلى أنه مع العمل والاجتهاد والتطوير من قبل العاملين فى المحليات من السهل أن يتولى مسئولية منصب المحافظ ومنصب نائب المحافظ، ولكن التحدى الأكبر بعد تولى المسئولية والقيام بالمهام على أرض الواقع، وهو يتطلب جهود كبيرة لخدمة المواطن، خاصة أن ذلك له تشعبات كثيرة مع جهات متعددة، "ومن ثم يحتاج لجهد كبير وهو ما نتمنى أن نكون ثقة له".

وأكد مختار، على أنه مع العاملين بالمحافظة والمسئولين بها على قلب رجل واحد، من أجل القيام بمهمتهم، مشيرا إلى أنه قبل أن يحضر لقاء اليوم بالبرلمان اجتمع مع كل المختصين حتى يحضر إلى البرلمان بإجابات واضحة على جميع الطلبات حتى تتحقق النتائج بشكل إيجابى، مشيرا إلى أنه ليس لديه مشكلة فى أن يحضر للبرلمان ويقدم له طلبات إحاطة بشكل يومي.