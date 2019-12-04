غاريث بيل يقدم وعدا لزيدان!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، قدم وعدا لمدرب فريقه، الفرنسي زين الدين زيدان بخصوص مستواه.
وبحسب ما نقله برنامج "إلـ تشيرنجيتو" الإسباني، فإن بيل وعد زيدان بأنه سيقدم "120%" من إمكاناته، خلال الفترة المقبلة، لمساعدة الفريق.
لكن البرنامج أشار إلى أن غرفة ملابس ريال مدريد، سئمت من وعود النجم الويلزي.
وربطت تقارير صحفية بيل بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
لكن الصحف الإسبانية تقول إن إدارة ريال مدريد، ترفض التخلي عن غاريث بيل، هذا الموسم، وتثق أنه لا زال حاسمًا، رغم معاناته المستمرة من الإصابات.
وأثار بيل مؤخرا الكثير من اللغط، وتعرض لهجوم واسع من الإعلام والجماهير المدريدية، على خلفية اتهامه بالاستهتار واللا مبالاة بناديه.
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