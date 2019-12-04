برشلونة يتحرك لتجديد عقد ميسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني يسعى لتجديد عقد نجمه الأول، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحائز على جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته، لما بعد عام 2021 موعد نهاية عقده الحالي.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، إن رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، يجري بنفسه اتصالات شخصية مع ليو ومحيطه، للتفاوض بشأن تجديد عقده، علما بأن العقد الحالي يتضمن إمكانية رحيل "البرغوث"، العام المقبل، حال طلب ذلك.
وأوضحت أن إدارة البلوغرانا، لا تشك في رغبة ميسي بالبقاء مع النادي، الذي ترعرع في صفوفه منذ الصغر، وتوج معه بكل الألقاب الممكنة.
وأضافت أن بارتوميو دخل في مفاوضات مع والد ميسي، خورخي، للتقدم بخصوص مسألة تجديد عقد صاحب الـ32 عاما.
وكان ميسي قد أوضح عقب تسلمه الجائزة، أول أمس، رغبته في مواصلة اللعب، طالما استمر شعوره بأنه يقدم أفضل المستويات، رغم أنه يعي أن موعد الاعتزال يقترب.
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