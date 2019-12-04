العراق: 460 قتيلا و3 آلاف مصاب بـ"عاهات دائمة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، ارتفاع عدد ضحايا قمع الاحتجاجات خلال الشهرين الماضيين إلى 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح.

وقال عضو المفوضية المستقلة لكنها مرتبطة في البرلمان، علي البياتي، إن "شهري تشرين أول (أكتوبر) وتشرين ثاني (نوفمبر) الماضيين شهدا مقتل ما لا يقل عن 460 متظاهرا في مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية ومن ضمنها العاصمة بغداد".

وأوضح البياتي أن أعداد الجرحى تجاوزت 17400 مصابا، وأن أكثر من 3 آلاف منهم أصيبوا بعاهات دائمة نتيجة بتر الأطراف أو فقدان البصر أو إصابات أخرى.

وعن استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، واحتمالية أن تؤدي إلى تراجع حدة التظاهرات، أوضح البياتي أن الوضع في البلاد "متأزم سياسيًا وأمنيًا"، ورجح استمرار الاحتجاجات عازيًا ذلك إلى أن "استقالة الحكومة وحدها لن تكفي لامتصاص غضب المتظاهرين".

ووافق البرلمان، الأحد الماضي، على استقالة عبد المهدي، بعد يوم من تقديمها، وذلك في جلسة استثنائية، لتتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، لحين تشكيل أخرى جديدة.