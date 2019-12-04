الاحتلال يعلن اعتقال نشطاء بـ"الكتلة الإسلامية" في جامعة بير زيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، أنه اعتقل في الأشهر الأخيرة عدة طلاب قال إنهم ينتمون إلى "الكتلة الإسلامية" في جامعة بير زيت، بذريعة تجنيدهم للقيام بعمليات ضد الاحتلال بإيعاز من "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب بيان جيش الاحتلال، فإن المعتقلين الذين لم يحدد عددهم، جرى توجيههم لجمع المعلومات الاستخبارية حول الأهداف للعمليات، وإنتاج المواد المتفجرة من مواد منزلية.

وقال إن النشطاء الذين جرى اعتقالهم هم طلاب في جامعة بير زيت وأعضاء في "الكتلة الإسلامية"، المحسوبة على حركة حماس، وأن الناشط المركزي الذي اعتُقل هو أسامة الفاخوري، الّذي كان رئيس مجلس الطلبة في جامعة بير زيت عن "الكتلة الإسلامية".