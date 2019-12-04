شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شاهد..الحكومة البريطانية تتجاهل استقبال الرئيس التركي في لندن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:08 مساءً, 4 ديسمبر 2019 م المناطق-الرياض كشفت مقاطع مصورة حاول الإعلام التركي واتباعه في المنطقة تجاهله استقبالاً باهتاً للرئيس التركي “رجب طيب اردوغان” لدى وصوله قصر الرئاسة البريطانية للمشاركة في اجتماعات حلف الناتو.

ورغم محاولة التعتيم على نشر هذا الاستقبال إلا ان ناشطون نشروا مقطعاً مصوراً لحضور اردوغان وحيدا لقصر الرئاسة ووقوفه عند الباب لالتقاط صور له دون أن يكون هناك استقبال رسمي له.

وأعاد هذه المقطع للأذهان الاستقبال اللافت لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة تريزا ماي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نفس المكان قبل عام من الآن بحفاوة وتقدير يليقان بمكانة سمو ولي العهد.

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