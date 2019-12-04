شكرا لقرائتكم خبر عن «نظام التقاعد» يُعيد التظاهرات إلى فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

تستعد فرنسا لإضراب ومظاهرات تنظمها النقابات المتشددة ابتداء من غد الخميس، وذلك للاحتجاج على خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام المعاشات.

ومن المتوقع أن تتضرر السكك الحديدية ونظام النقل العام في باريس من الاضراب. وبالنسبة لأفراد طواقم العمل بهذه القطاعات، الذين يستفيدون حاليا من حقوق التقاعد المبكر، من المرجح أن يتم توقف هذه الاستفادة نتيجة خطط الإصلاح. .

وحذرت الشركة المشغلة لوسائل النقل العام في باريس من أنه سيتم غلق 11 من 16 خطا لمترو الانفاق بصورة كاملة وطالبت الركاب باستخدام وسائل انتقال أخرى.

وقالت سلطات الطيران المدني إن المطارات الرئيسية في ليون وباريس ومارسيليا وتولوز وبوردو وبوفيه سوف تشهد إلغاء حوالي رحلة من بين كل خمس رحلات من رحلاتها الجوية.