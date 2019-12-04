شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 8 إصابات خطرة في حادث الحافلة السياحية والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزيرة الصحة في تونس سنية بالشيخ اليوم الأربعاء إن 8 جرحى من بين 18 مصاباً لا يزالون في وضع صحي حرج إثر حادث انقلاب الحافلة المروع الأحد الماضي.

ويرقد الجرحى في مستشفيات العاصمة بعد أن جرى نقلهم من ولاية باجة حيث وقع الحادث الذي أودى بحياة 24 شخصاً على الفور قبل أن يرتفع العدد في آخر حصيلة إلى27.

وقالت بالشيخ، في تصريح إذاعي اليوم، إن 10 جرحى وضعهم مستقر وهم تحت المراقبة فيما ثمانية في وضح حرج.

وأوضحت بالشيخ: "تطلبت بعض الاصابات لعدد من الجرحى أكثر من تدخل جراحي لأكثر من اختصاص".

وكانت الحافلة سقطت من منحدر في واد بمنطقة عين السنوسي التابعة لولاية باجة، حينما كانت في رحلة سياحية نحو مدينة عين دراهم.