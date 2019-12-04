اجتثاث مفردات "إخوانية" في التعاملات الرسمية بالتلفزيون السوداني

أصدر قائمون على التلفزيون السوداني قرارا بوقف استخدام مفردات وعبارات متصلة بفكر تنظيم الإخوان الإرهابي من المكاتبات الرسمية الداخلية بتلك المؤسسة الحكومية.

في حيثيات القرار الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، قال مدير الأخبار والبرامج السياسية بهيئة الإذاعة والتلفزيون، ماهر أبو الجوخ إنه "تلاحظ في المكاتبات الرسمية الداخلية، استخدام عبارة "أخ" و"أخت" وهي مسميات غير لائقة إداريا ومهنيا بجانب دلالاتها الأيديولوجية المرتبطة بالنظام البائد".





ووجه أبو الجوخ بوقف استخدام هذه العبارات في المكاتبات الرسمية في الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية بالإذاعة والتلفزيون أو أي الأقسام والوحدات التابعة لها والاستعاضة عنها "أستاذ/استاذة" و"سيد/سيدة" حسبما يقتضي السياق.

وتولى أبو الجوخ وهو من قوى الحراك الثوري الشهر الماضي إدارة الأخبار والشؤون السياسية في الإذاعة والتلفزيون بالسودان، بعد أن كان يسيطر عليها تنظيم الإخوان لـ3 عقود ماضية.

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ومنذ توليه هذه الإدارة الحساسة والمهمة، ظل مهتما بإجراء إصلاحات جذرية في تلفزيون السودان وتطهيره من فلول النظام البائد.

وأكد أبو الجوخ في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن حركة الإصلاح داخل الإذاعة والتلفزيون ستستمر إلى نهاياتها رغم العراقيل التي يضعها فلول النظام البائد.

وقال إن القرار "ناتج من كون المفردتين (أخ وأخت) مستوحياتان من قاموس الحركة الإسلامية الإخوانية، وتعبران عن أيديولوجيتها، فضلا عن أنهما غير لائقتين مهنيا وتخالفان التراتيبية الوظيفية والإدارية".

يأتي ذلك بعد يومين من تنظيم عشرات الصحفيين السودانيين الإثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بتطهير الإعلام من عزل عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي.



ورفع المحتجون خلال الوقفة التي دعت لها شبكة الصحفيين السودانيين أمام وزارة الإعلام السودانية بالخرطوم، لافتات تدعو إلى تفكيك المؤسسات الإعلامية والصحفية المملوكة لنظام الإخوان المعزول، باعتباره مطلبا ثوريا واجب التنفيذ.

وسلم المحتجون مذكرة إلى وكيل وزارة الثقافة والإعلام السوداني الرشيد سعيد تشمل مطالبهم، الذي وعد خلال كلمته بتنفيذها على وجه السرعة.