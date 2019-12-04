قرقاش: إعادة هيكلة المنظومة السياسية السبيل لحل أزمات بعض الدول

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء، أن إعادة هيكلة المنظومة السياسية والإدارية هو ضرورة لحل أزمات بعض دول المنطقة.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتابع المشهد المحيط والمقلق في أكثر من دولة عربية، وأرى أن إعادة استنساخ التجارب المتأزمة لن تقود إلا إلى مزيد من الأزمات".

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وتابع: "وبالمقابل فإن التعامل الجدي مع مطالب الناس وإعادة هيكلة المنظومة السياسية والإدارية يبقى الخيار الضروري رغم صعوبته".

وأردف: "ولعل لدول الخليج العربي تجارب مفيدة في هذا الجانب؛ فالمسألة لا تقتصر على الإمكانيات المادية فحسب، بل في جوهرها الإرادة السياسية المقتنعة بأن احتياجات ومطالب المواطن هي بوصلة المسار الحكومي وأن الفساد المستشري لا يستقيم مع مطالب الدولة القوية ومؤسساتها".

وأكد أن "ما نشهده في أكثر من دولة عربية أزمات هيكلية ومعيشية حادة تتطلب حلولا جذرية تعالج مطالب المواطن المشروعة، فهي ليست بالرياح العاتية التي سترحل كما يتمنى بعض أصحاب القرار بل حالة متأزمة لا بد من التعامل معها بموضوعية وقناعة وتواضع".

وتشهد عدة دول بالمنطقة أزمات متعددة الأسباب، بدءا بلبنان التي تعاني منذ 17 أكتوبر الماضي من مظاهرات دفعت برئيس الحكومة سعد الحريري للاستقالة، مرورا بما يشهده العراق منذ بداية الشهر نفسه من مسيرات منددة بالفساد، إضافة إلى سوريا وليبيا.