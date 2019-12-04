الجيش الليبي يعلن سيطرته على منطقة جنوبي مصراتة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة فاطمة بدير الأربعاء 2019/12/4 04:14 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2019/12/4 04:14 م بتوقيت أبوظبي قوات تابعة للجيش الوطني الليبي - أرشيفية

أعلن الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، بدء عملياته العسكرية في جبهة سرت الكبرى وسيطرته على إحدى المناطق جنوبي مصراتة (غرب).

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة (التابعة للجيش الليبي) في بيان: "بدأت العمليات في جبهة غرفة عمليات تحرير سرت الكبرى وتقدم لقواتنا المسلحة وسيطرة على منطقة السدادة الواقعة بين سرت ومصراتة". وأوضح أنه "جرى استهداف تمركز للمليشيات تحت كوبري الدرن في مدينة قرجي بعملية نوعية"، مشيرا إلى "حالة من الرعب تسود المليشيات داخل طرابلس". Advertisements ويخوض الجيش الليبي عملية عسكرية منذ أبريل/نيسان الماضي بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات.

وتحظى المليشيات بدعم كبير من حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج وجماعة الإخوان (مصنفة إرهابيا). وتشارك المليشيات المتمركزة في مدينة مصراتة (غرب) وتتبع تنظيمات الإخوان والقاعدة إلى جانب مليشيات طرابلس ضد الجيش الليبي.

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