مقتل شخصين وإصابة 6 في انفجار سيارة مفخخة شمال شرقي سوريا

قتل شخصين وأصيب 6 آخرون، الأربعاء، جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة رأس العين شمال شرقي سوريا.

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وقال مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن سيارة مفخخة انفجرت في شارع الكورنيش بمدينة رأس العين.

وسيطرت تركيا والفصائل الموالية لها على مناطق كانت تحت سيطرة الأكراد، على منطقة بطول 120 كلم على الحدود منذ بدء عمليتها العسكرية على شمال سوريا في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، الأمر الذي تسبب بمقتل المئات ونزوح مئات الآلاف من السوريين.



وقوبل العدوان التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، وأوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.