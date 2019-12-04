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33 أسيرا فلسطينيا يبدأون إضرابا عن الطعام بسجون الاحتلال

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

إيمان أحمد

الأربعاء 2019/12/4 03:18 م بتوقيت أبوظبي

سجون الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الأربعاء، أن 40 معتقلا بدأوا إضرابا عن الطعام بأحد سجون الاحتلال الإسرائيلي. 

وقال النادي، في بيان، اليوم، إن الأسرى من سجن "عسقلان" الإسرائيلي (جنوب) أضربوا "رفضاً لعمليات القمع التي تنفذها إدارة معتقلات الاحتلال بحقهم منذ أكثر من شهر".

وأوضح أن "إدارة معتقلات الاحتلال نفذت عملية قمع بحق أسرى عسقلان في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، ونقلت الأسرى إلى معتقل نفحة (بمنطقة النقب جنوبا) عدا مجموعة من الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة أبقتهم في ظروف قاسية ومأساوية". 

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وبحسب البيان، فإن إدارة السجون الإسرائيلية "انتهجت منذ مطلع العام الجاري مستوى عاليا من العنف عبر عمليات قمع منظمة للأسرى، وعلى إثرها أُصيب العشرات". 

وتعتقل إسرائيل أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.

ومنذ مطلع عام 2019، صعدت إدارة معتقلات الاحتلال من عمليات قمع الأسرى، وعلى إثرها أُصيب العشرات من الأسرى، تحديدا في معتقلي "النقب"، و"عوفر".

كما شهد العام ذاته أكبر عدد من شهداء الحركة الأسيرة، باستشهاد خمسة أسرى أخرهم الشهيد سامي أبو دياك.

وتعتقل إسرائيل أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.

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