وفد سوداني إلى تشاد في زيارة تستغرق يوما واحدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجّه وفد سوداني برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، اليوم الأربعاء، إلى تشاد في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.
وبحسب بيان صحفي من القصر الرئاسي السوداني؛ فإن الوفد الذي يقوده حميدتي، يضم عضوي مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي، ومحمد الفكي سليمان، ومدير الاستخبارات العسكرية، الفريق الركن جمال عبدالحميد.
وذكر البيان أن الوفد سيلتقي الرئيس التشادي إدريس ديبي خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا.
وفي مطلع الأسبوع الجاري، أجرى حميدتي زيارة قصيرة إلى إريتريا أطلع خلالها الرئيس أسياس أفورقي على مجريات السلام في السودان.
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