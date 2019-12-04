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ماكرون يدافع عن تعبير "الموت الإكلينيكي" ويقول إنه أثار نقاشا ضروريا

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تصريحه بأن حلف شمال الأطلسي يمر بحالة "موت إكلينيكي" وقال اليوم الأربعاء إنه أثار نقاشا مناسبا بشأن اتجاه الحلف.

وقال ماكرون للصحفيين، عند وصوله لاجتماع زعماء حلف شمال الأطلسي في واتفورد، ردا على سؤال بشأن ما إن كان يدافع عن تصريحه "نعم بالتأكيد. إنه سمح لنا في الواقع بإثارة بعض النقاشات الضرورية".

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وذكر أن هذه النقاشات شملت كيفية تحقيق سلام دائم في أوروبا وتحديد من يكون العدو.

وأضاف "لذلك اعتقد أن مسؤوليتنا هي إثارة أوجه الغموض التي قد تكون ضارة وإدارة نقاش استراتيجي حقيقي. لقد بدأ ذلك وهذا يرضيني".

 

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