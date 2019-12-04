انت الان تتابع جونسون لزعماء حلف شمال الأطلسي: لا تعتبروا السلام أمرا مسلما به ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إن حلف شمال الأطلسي ثابت كالصخر في التزامه بحماية أعضائه لكن لا يمكن اعتبار السلام أمر مسلم به ولذلك يتعين على الحلف مناقشة التهديدات الناشئة.

وقال جونسون في افتتاح قمة حلف شمال الأطلسي بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الحلف "نحن ثابتون كالصخر في التزامنا تجاه الحلف، يُظهر التاريخ أن السلام لا يمكن أن يؤخذ كأمر مسلم به، لهذا ونحن نحتفل بهذه الذكرى يتعين أن نحرص على أن تتفق أفعالنا مع كلماتنا".

وأضاف "لا ينبغي أبدا أن نخجل من مناقشة حقائق جديدة خاصة فيما يتعلق بتعامل الحلف مع التهديدات الناشئة مثل الحروب الهجينة والتكنولوجيات الهدامة".