انت الان تتابع جونسون لزعماء حلف شمال الأطلسي: لا تعتبروا السلام أمرا مسلما به ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إن حلف شمال الأطلسي ثابت كالصخر في التزامه بحماية أعضائه لكن لا يمكن اعتبار السلام أمر مسلم به ولذلك يتعين على الحلف مناقشة التهديدات الناشئة.
وقال جونسون في افتتاح قمة حلف شمال الأطلسي بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الحلف "نحن ثابتون كالصخر في التزامنا تجاه الحلف، يُظهر التاريخ أن السلام لا يمكن أن يؤخذ كأمر مسلم به، لهذا ونحن نحتفل بهذه الذكرى يتعين أن نحرص على أن تتفق أفعالنا مع كلماتنا".
وأضاف "لا ينبغي أبدا أن نخجل من مناقشة حقائق جديدة خاصة فيما يتعلق بتعامل الحلف مع التهديدات الناشئة مثل الحروب الهجينة والتكنولوجيات الهدامة".
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون لزعماء حلف شمال الأطلسي: لا تعتبروا السلام أمرا مسلما به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.