نتانياهو يقرر الذهاب إلى انتخابات ثالثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء زعيم حزب "ليكود" بنيامين نتانياهو قرر الذهاب إلى انتخابات ستكون الثالثة خلال عام واحد. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن المصادر القول إن "نتانياهو بدأ الاستعدادات لجولة ثالثة من الانتخابات". وفشلت مساء أمس الثلاثاء محادثات أجراها نتانياهو مع رئيس الأركان السابق زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس في مسعى أخير لتشكيل حكومة وحدة، وتبادل الحزبان الاتهامات بإفشال المفاوضات وبجر الدولة إلى انتخابات ثالثة. وتنتهي خلال أيام مهلة منحها الرئيس رؤوفين ريفلين للكنيست للتوافق على مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وكان نتانياهو وغانتس قد فشلا في استغلال مهل سابقة لتشكيل حكومة، في أعقاب انتخابات جرت في سبتمبر(أيلول) الماضي وكانت الثانية في نصف عام. وكان حزب "أزرق أبيض" تصدر الانتخابات الأخيرة بحصوله على 33 مقعداً، متقدماً بمقعد واحد على حزب "ليكود"، إلا أن أياً من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعداً وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً. وجمع نتانياهو دعم 55 نائباً من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع غانتس تأييد 54 نائباً من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار، وكان نتانياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات التي جرت في أبريل(نيسان) الماضي، ومن ثم جرت الدعوة لانتخابات جديدة في سبتمبر(أيلول) الماضي.

