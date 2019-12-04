شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق: إصابة 18 متظاهراً خلال مواجهات مع الأمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019 أصيب 18 متظاهراً، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الأمن بعد محاولة المتظاهرين اقتحام مبنى الحكومة المحلية في محافظة كَربلاء جنوب العراق. واستخدمت قوات الأمن العراقية،، القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين موقع "بغداد بوست" الإخباري. وأعلنت الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس، أن "أكثر من 400 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 19 ألفاً بجروح منذ بداية الاحتجاجات في العراق منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتظاهر الآلاف في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى في الجنوب للمطالبة بتوفير فرص عمل واحتجاجاً على تردي الخدمات الأساسية والفساد في البلاد.





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