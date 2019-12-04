وزارة المال أعلنت بدء دفع تعويضات الصرف للمتقاعدين بالأسلاك العسكرية والمدنية

أعلنت ​وزارة المالية​، بدء دفع تعويضات الصرف للمتقاعدين في مختلف ​الأسلاك العسكرية​ والمدنية وفق تواريخ التصفية وبالترتيب، ابتداء من يوم الجمعة 6/12/2019، على أن تُستكمل التصفيات لمن تبقّى تباعاً.

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