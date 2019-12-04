مصادر للنشرة: الرئيس عون التقى بالأمس وفدا من الحراك بعيدا عن الاضواء

أشارت مصادر مطلعة عبر النشرة إلى أن "تحديد موعد الاستشارات النيابية غير وارد حتى الساعة إلى حين انتهاء المشاورات"، لافتة إلى ان "المرشح الوحيد الذي يقوم بالحركة من أجل رئاسة الحكومة هو سمير الخطيب"، كاشفة ان "الرئيس ميشال عون التقى بالأمس وفدا من الحراك بعيدا عن الاضواء".
واوضحت المصادر انه "جرى توضيح بعض النقاط خلال الاجتماع بين رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري والوزير علي حسن الخليل ومعاون الامين العام لحزب الله حسين الخليل ولا تزال بعض النقاط تحتاج إلى توضيح ومنها توزيع الحقائب".
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