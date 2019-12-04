سلامة أوعز التقيّد بالحد الاقصى لمعدل الفائدة 5% على العملة الأجنبية و8.5% على الليرة

أصدر حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، سلسلة تعاميم أوعزها بموجبها الى ​المصارف​ اعتبارا من اليوم التقيّد بالحد ​الاقصى​ لمعدّل ​الفائدة​ بنسبة 5 في المئة على الودائع بالعملة الاجنبية و8.5 في المئة على الودائع ب​الليرة اللبنانية​، موضحا أن شروط الودائع كافة المتلقاة من المصارف العاملة في لبنان قبل تاريخ 5/12/2019، تبقى خاضعة لما سبق وتم الإتفاق عليه بين المصرف المعني وعملائه وذلك لغاية إستحقاقها، ويتم تسديد الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية وفقا لما يأتي: 80 في المئة بعملية الحساب و50 في المئة بالليرة اللبنانية.

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