خليل أعطى إذنا لملاحقة موظف بوزارة المالية بجرم الاحتيال والتزوير

أعطى وزير المالية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ الإذن للنائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضي ​غادة عون​ بملاحقة موظف في ​وزارة المالية​ بصفة مراقب رئيسي للضرائب غير المباشرة بجرم الاحتيال والتزوير على أن يتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بعد استكمال مجريات التحقيق.

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