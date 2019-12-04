تعميم الى النيابات العامة بالتحقيق مباشرة مع الاطباء من دون تكليف الضابطة العدلية

اصدر النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي غسان عويدات تعميما يطلب فيه الى النيابات العامة الاستئنافية ومفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ وقضاة التحقيق، الاستماع الى افادة الاطباء في القضايا المرتبطة بممارسة المهنة من قبلهم مباشرة من دون تكليف الضابطة ​العدلية​ للاستماع اليهم في القضايا المذكورة.

جاء ذلك اثر زيارة قام بها نقيب الاطباء ​شرف ابو شرف​ اول من امس، يرافقه المنسق القانوني العام للدائرة القانونية في ​نقابة الاطباء​ الرئيس الاول ​غالب غانم​، وحمل اليه كتابا يطلب فيه في حال الشكوى على طبيب في دعوى خطأ طبي، ان يتم التحقيق او الاستماع الى افادة الطبيب من قبل قضاة النيابات العامة من دون سواهم، وعدم الاستدعاء الى المراكز الامنية، وذلك حفاظا على كرامة الاطباء وسمعتهم، وتوفيرا للوقت الذي يتطلبه وجودهم في العيادات و​المستشفيات​.