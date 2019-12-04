الجيش: توقيف 16 شخصا من بينهم 3 سوريين بسعدنايل لقطعهم الطريق الدولية والتعرض للعسكريين

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ أنّ "وحدات الجيش أوقفت في ​سعدنايل​ - ​البقاع​، 16 شخصًا من بينهم 3 سوريين على خلفيّة إقدامهم مع آخرين على قطع الطريق الدولية، وافتعال أعمال شغب والتعدّي على الأملاك العامة والخاصّة في المنطقة وارتكاب أعمال التكسير والتخريب فيها، والتعرّض للعسكريين أثناء محاولتهم فتح الطريق لتسهيل حرية التنقل".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "أحد هؤلاء قد سقط عن جانب جسر المشاة خلال محاولة توقيفه"، موضحةً أنّ "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".