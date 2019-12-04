أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنّ "وحدات الجيش أوقفت في سعدنايل - البقاع، 16 شخصًا من بينهم 3 سوريين على خلفيّة إقدامهم مع آخرين على قطع الطريق الدولية، وافتعال أعمال شغب والتعدّي على الأملاك العامة والخاصّة في المنطقة وارتكاب أعمال التكسير والتخريب فيها، والتعرّض للعسكريين أثناء محاولتهم فتح الطريق لتسهيل حرية التنقل".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "أحد هؤلاء قد سقط عن جانب جسر المشاة خلال محاولة توقيفه"، موضحةً أنّ "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 16 شخصا من بينهم 3 سوريين بسعدنايل لقطعهم الطريق الدولية والتعرض للعسكريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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