رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أنّ "الوضع الاقتصادي مرير الآن، وإن طالت الأزمة فمن الممكن أن نرى بعض المظاهر الّتي تحتاج منّا إلى وعي وتعاون كبيرَين، وإلى تظافر جهود، وأيضًا تحتاج مِن الّذين لا زالوا يربحون منّا أن يخفّفوا أرباحهم"، مشدّدًا على "أنّنا نريد أن نتعاطى على قاعدة أنّنا كلّنا جسد واحد، فيجب أن نتعاون ونبلسم الجروح، وإن شاء الله لا تطول هذه المسألة".
وركّز رعد، خلال اللقاء السياسي الّذي أقامه قطاع جبشيت في "حزب الله"، بمشاركة شخصيّات وفعاليّات، على أنّ "قدرنا أن نتابع هذا الثبات والصمود، وأقول لكم ما نحن بصدد مواجهته من هذا الوجه من الحرب الناعمة، يوازي حرب تموز 2006، لذلك لاحظوا كم هي المسألة كبيرة بأبعادها وأهدافها ونتائجها، لكن كما انتصرنا في تموز سننتصر الآن في هذه الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر رعد: الوضع بحاجة إلى وعي وتعاون وكما انتصرنا بتموز سننتصر الآن بهذه الحرب الناعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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