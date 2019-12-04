النشرة: الطوائف المسيحية في صور أحيت عيد البربارة بمسيرة جابت أزقة الحارة القديمة

ذكر مراسل "النشرة" أنّ "الطوائف المسيحية في صور أحيت ​عيد البربارة​، بمسيرة جابت أزقّة الحارة القديمة، حيث شارك عدد من أبنائها من الشابات والشبان والأطفال بارتداء أزياء تنكريّة غيّروا فيها ملامح وجوههم، مُعتمرين القبّعات الملوّنة والمزخرفة، وجالوا في شوارع الحارة وأحيائها ومنازلها وأنشدوا الأغاني المتعلّقة بالعيد.

وأوضح أنّه "أُقيمت في بعض المنازل ولائم تمّ خلالها تحضير أطباق ​القمح​ المسلوق وبعض المأكولات الّتي تُعتبر من عادات وتقاليد عيد البربارة".