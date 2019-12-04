حالة الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية

افادت ​غرفة التحكم المروري​ ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق ​البقاع​ هي: - ​سعدنايل​ - ​كسارة​ الطريق الداخلية - ​تعلبايا​ Advertisements - غزة - ​حوش الحريمة​ واشارت الى ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق محافظة الشمال هي ​ساحة النور​.

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