حالة الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية

افادت غرفة التحكم المروري ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع هي:
- سعدنايل
- كسارة الطريق الداخلية
- تعلبايا
- غزة
- حوش الحريمة
واشارت الى ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق محافظة الشمال هي ساحة النور.
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