نقل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ عن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ تشديده على "الاستثمار في تدعيم الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات التي يكتوي بنارها ​الشعب اللبناني​". ولفت بزي في تصريح له بعد لقاء الاربعاء النيابي ، اوضح بزي ان "بري قارب الملف الحكومي امام النواب واكد ان الأمور كانت بمنتهى الايجابية حتى ليل امس خاصة وان الجميع أظهر رغبة في تقديم التنازلات لحلحلة الأزمة لكن المشكلة تقع في الوقت الذي ضاع".

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كانت هذه تفاصيل خبر بزي: بري اعتبر أن الأمور حتى ليل أمس كانت بمنتهى الايجابية بمقاربة الملف الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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