يمق استنكر هتافات طالت علم الدين في تظاهرة عمال بلدية طرابلس

إستنكر رئيس بلدية ​طرابلس​ الدكتور ​رياض يمق​ "الشعارات والهتافات التي أطلقها البعض" في الاعتصام الذي نفذه عمال وموظفو ​بلدية طرابلس​ أمام مقر إتحاد بلديات الفيحاء والتي طالت رئيس ​بلدية الميناء​ ​عبد القادر علم الدين​.

ودعا يمق الموظفين و​العمال​ الى "العودة فورا لأعمالهم تحت طائلة المسؤولية، لاسيما وان المدينة تحتاج الى جهودهم وسواعدهم الميمونة في هذه الظروف ​القاهرة​ التي تعيشها طرابلس واهلها".



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