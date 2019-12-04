ريفي: ما يحصل بملف الحكومة من انتهاك للدستور غير مسبوق ولإكمال الثورة ضد جمهورية "الطراطير"

شدّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، على أنّ "ثورة شعب ​لبنان​ العظيم تنتفض ضدّ جمهورية الفشل والتبعية و​الفساد​، وكأنّ القائمين على السلطة لم يُدركوا بعد أهداف ومعاني ​الثورة​".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "ما يحصل في الموضوع الحكومي من انتهاك للدستور ومن تعدٍّ على الصلاحيّات أمرٌ غير مسبوق في تاريخ الجمهورية. هزُلت. لنُكمل الثورة ضدّ جمهورية "الطراطير".