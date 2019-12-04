شدّد الوزير السابق أشرف ريفي، على أنّ "ثورة شعب لبنان العظيم تنتفض ضدّ جمهورية الفشل والتبعية والفساد، وكأنّ القائمين على السلطة لم يُدركوا بعد أهداف ومعاني الثورة".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "ما يحصل في الموضوع الحكومي من انتهاك للدستور ومن تعدٍّ على الصلاحيّات أمرٌ غير مسبوق في تاريخ الجمهورية. هزُلت. لنُكمل الثورة ضدّ جمهورية "الطراطير".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: ما يحصل بملف الحكومة من انتهاك للدستور غير مسبوق ولإكمال الثورة ضد جمهورية "الطراطير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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