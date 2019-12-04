اقدم عدد من أصحاب المهن والمؤسسات في المدينة الصناعية الأولى في صيدا على اغلاق ابواب محالهم "احتجاجا على حالة الركود والشلل التي اصابت هذا القطاع جراء الأوضاع الراهنة وارتفاع اسعار قطع الغيار الصناعية بسبب ازمة ​الدولار​ وتراجع السيولة لدى المواطنين بحيث لم يعد بإمكان اصحاب هذه المؤسسات دفع اجور عمالهم ولا ايجارات محالهم ولا رسوم الكلفة التشغيلية لها".

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كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق أصحاب مهن ومؤسسات في المدينة الصناعية بصيدا محالهم احتجاجا على الأوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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