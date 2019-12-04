نجم: البلد لم يعد يحتمل التأخير والخطر بات يتهددنا يومياً

اكد رئيس ​لجنة الاشغال العامة​ والنقل و​الطاقة​ و​المياه​ النائب ​نزيه نجم​، في بيان، ان "البلد لم يعد يحتمل لحظة تأخير واحدة، فالخطر بات بيننا يتهددنا يومياً"، مطالباً ب"العمل السريع والجدي لاستعادة الحركة الاقتصادية، وذلك من خلال اعادة الثقة السياسية من خلال تشكيل ​حكومة​ موثوقة وفاعلة، والبدء الجدي بمحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة من ​الدولة​"، مشدداً"الرفض الكامل لل haircut و capital control وعدم وضع سقف للسحب المصرفي".

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