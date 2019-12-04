رؤساء الحكومات السابقون: أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض الاستشارات قبل تكليفه يساهم في خرق الدستور

اصدر رؤساء الحكومات السابقون ​نجيب ميقاتي​، ​فؤاد السنيورة​ و​تمام سلام​، بيانا أعربوا فيه عن رفضهم لـ"الخرق الخطير ل​اتفاق الطائف​ و​الدستور​ نصاً وروحاً. كما هالهم أيضاً الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال ​الاستشارات النيابية​ الملزمة ل​رئيس الجمهورية​ بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتمّ تكليفه ​تشكيل الحكومة​ بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيساً محتملاً للحكومة، وهو ما قام به فخامة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ والوزير ​جبران باسيل​ كما أعلنه الوزير باسيل بذاته".

واعتبروا أن "تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكارٍ متمادٍ لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوماً، يُعد استخفافاً بمطالب اللبنانيين وتجاهلاً لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية"، مشددين على أن "الاعتداء غير المسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع ​رئاسة الحكومة​ يشكل جريمة خطيرة بحق وحدة ​الشعب اللبناني​ وبحق أحكام الدستور".

ولفتوا الى أن "أي مرشحٍ لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبارٍ من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلةٍ ولا مخوّلةٍ دستورياً، إنما يساهم أيضاً في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس ​مجلس الوزراء​"، داعين الى "وقف هذه المهزلة فوراً والمبادرة ودون أيّ تلكؤ إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه".