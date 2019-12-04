مياه لبنان الجنوبي: اعفاء المشتركين من الغرامات بنسبة 90 في المئة

دعت "​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​" في بيان، جميع المشتركين لديها الى "تسديد بدلات ​المياه​ المترتبة عليهم عن العام 2019 والاعوام السابقة، الى الجباة المختصين أو لدى صناديق المؤسسة في دوائر التوزيع التابعة لها، أو لمن يرغب من المشتركين عبر مراكز شركات تحويل الاموال O.M.T و CashU في مهلة أقصاها 27/12/2019".

واذ ذكرت المؤسسة أنها "وانطلاقا من تفهمها للظروف الاقتصادية الصعبة، أصدرت قرارا باعفاء المشتركين من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات بنسبة (90%) ولغاية تاريخ 31/12/2019، وأتاحت تقسيط البدلات المتأخرة المترتبة عليهم عن الاعوام السابقة بعد تسديد رسم اشتراك العام الحالي وعلى دفعة".

كما ذكرت "المواطنين الكرام بأنها قد خفضت رسم تأسيس الاشتراك الجديد، والاعفاء من رسم تغيير أسماء المشتركين (نقل الاشتراك من اسم الى آخر مجانا) لغاية 13/12/2019"، داعية من "يرغب بالمراجعة في مكاتب المؤسسة أخذ العلم بأن الصناديق في الدوائر تفتح من يوم الاثنين لغاية الخميس من ​الساعة​ 8,15 ولغاية 15,00، باستثناء أيام الجمعة بحيث تكون من الساعة 8,15 ولغاية 10,30".

وأملت من "جميع المشتركين، التجاوب مع هذا ​الاعلان​ وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم دون أي تأخير لما فيه صالحهم وصالح المؤسسة، بغية الاستمرار وديمومة تأمين المياه لهم. وتحتفظ المؤسسة بكامل حقوقها"، معتبرة أن "هذا الاعلان بمثابة انذار وتبيلغ شخصي لكل مشترك وقاطع لعامل مرور الزمن".