اوضح عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​علي عمار​ في تصريح، ان "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ابلغ النواب خلال لقاء الاربعاء، انه قد يَصدر بيان اليوم عن رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وذلك لتسهيل الملف الحكومي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمار نقلاً عن بري: قد يصدر الحريري اليوم بياناً لتسهيل الملف الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.