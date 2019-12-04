مقتل طبيب ياباني وخمسة أفغانيين نتيجة هجوم في شرق أفغانستان

أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار الأفغانية عطا الله خوجاني، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "هجومًا وقَع في ​جلال أباد​ بشرق ​أفغانستان​، استهدف سيارة تقلّ مدير منظمة خدمات ​اليابان​ الطبية للسلام غير الحكومية الطبيب تيتسو ناكامورا".

وأفاد بـ"مقتل الطبيب وثلاثة من حراسه الشخصيّين وسائقه وزميل له".

وكان ناكامورا (73 عامًا) يعمل في المنطقة ويعيش فيها منذ عام 1984، حين بدأ يعالج مرضى الجذام من بين اللاجئين الأفغان في ​باكستان​.