بيسكوف: روسيا قلقة من زيادة الناتو للإنفاق العسكري

أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في بيان، عن "قلق موسكو إزاء خطط الناتو لزيادة الإنفاق العسكري"، مؤكدا أن "روسيا لن تتورط في سباق تسلح مدمر للاقتصاد، مشيراً الى ان "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفت مراراً وتكراراً ان روسيا لن تتورط في سباق التسلح، وانما الذهاب والتصرف بطريقة مختلفة، فالتكافؤ الأمني والاستقرار لسنوات عديدة مضمون، وستواصل روسيا اتباع هذا المسار".
هذا وكانت الإدارة الأميركية قد طلبت من جميع الدول الأعضاء في حلف الناتو أن ترفع إنفاقها الدفاعي حتى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي.
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