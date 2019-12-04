بيسكوف: روسيا قلقة من زيادة الناتو للإنفاق العسكري

أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، في بيان، عن "قلق ​موسكو​ إزاء خطط ​الناتو​ لزيادة الإنفاق العسكري"، مؤكدا أن "​روسيا​ لن تتورط في سباق تسلح مدمر للاقتصاد، مشيراً الى ان "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ لفت مراراً وتكراراً ان روسيا لن تتورط في سباق التسلح، وانما الذهاب والتصرف بطريقة مختلفة، فالتكافؤ الأمني والاستقرار لسنوات عديدة مضمون، وستواصل روسيا اتباع هذا المسار".

هذا وكانت ​الإدارة الأميركية​ قد طلبت من جميع الدول الأعضاء في حلف الناتو أن ترفع إنفاقها الدفاعي حتى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي.