النشرة: الجيش السوري استعاد السيطرة على عدد من المناطق بريف ادلب

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بان "وحدات من ​الجيش السوري​ تابعت عمليتها العسكرية ضد ​الجماعات المسلحة​ في ادلب واستعادت السيطرة على منطقتي اسطبلات و رسم الورد غرب أبو الظهور بالريف الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي على محاور تحركهم".



وفي سياق اخر هاجمت مجموعة مسلحة حاجز أم الزيتون على طريق دمشق ​السويداء​ ما أدى لمقتل أحد عناصر الحاجز ومقتل مسلح فيما تم إلقاء القبض على مسلحين اثنين,