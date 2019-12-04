"يونايتد إيرلاينز" طلبت 50 طائرة إيرباص لاستبدال أسطولها من طائرات بوينغ

أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية، أنّها طلبت 50 طائرةً "إيرباص" من نوع "إيه 321 إكس إل آر"، قيمتها نحو 6,5 مليار دولار، لتستبدل بها أسطولها القديم من طائرات "بوينغ".
وذكرت في بيان، أنّ "فور دخول هذه الطائرات الجديدة في الخدمة بعد تسليمها ابتداءً من عام 2024، ستتوقّف "يونايتد" عن استخدام طائراتها من طراز "بوينغ" 700 و200".
وتُعدّ هذه الخطوة ضربة كبيرة لشركة "بوينغ" الأميركية الواقعة أساسًا في أزمة عميقة مرتبطة بطائراتها "737 ماكس" المحظورة من التحليق عالميًّا، بعد كارثتي سقوط أدّتا إلى مقتل 346 شخصًا.
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