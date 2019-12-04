عراقجي: إيران تعارض إرسال اليابان قواتها إلى الشرق الأوسط لحماية سفنها

أوضح مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، أنّ "إيران تعارض خطة اليابان بإرسال قوات إلى الشرق الأوسط لحماية سفنها التجارية"، مبيّنًا أنّ "إيران تنتظر قرارًا نهائيًّا من جانب اليابان، لكنّها لا تعتقد أنّ أيّ وجود للقوات الأجنبية في المنطقة سيسهم في الاستقرار أو الأمن أو السلام بالمنطقة".
ولفت في حديث تلفزيوني، بالإشارة إلى خطة "هرمز للسلام" الّتي قدّمها الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنّ "إيران تدعو جميع البلدان المعنيّة بتطوّرات الخليج الفارسي ومضيق هرمز ، إلى الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في الخليج الفارسي ومضيق هرمز ودعم تحالف الأمل، "مبادرة هرمز للسلام".
وشدّد عراقجي على أنّ "سياسات الولايات المتحدة الأميركية هي أساس تصعيد التوتر في الشرق الأوسط".
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