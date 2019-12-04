سلطات أستراليا ألغت قانونا يسمح بمعالجة اللاجئين على أراضيها

ألغى مجلس الشيوخ الفيدرالي في ​أستراليا​، قانون "النقل الطبي للاجئين" الّذي كان يسمح بنقل ​اللاجئين​ المتواجدين في مراكز الاعتقال في جزر مانوس ونورو ب​المحيط الهادئ​، إلى الأراضي الأسترالية لتلقّي العلاج.

ووَصف المركز القانوني لحقوق الإنسان، إلغاء القانون المذكور، بأنّه "قسوة قلب".

أمّا "تحالف العمل من أجل اللاجئين" في ​سيدني​، فقد رفض مزاعم رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​ بأنّ اللاجئين يشكّلون "خطرًا على الأمن الوطني لبلاده". وشدّد التحالف على "عدم وجود أي صلة بين من يبحثون عن ملجئ لهم، وبين الأمن القومي".

ومنذ دخول قانون "النقل الطبي للاجئين"، حيّز التنفيذ في أستراليا، نُقل حتىّ الآن 135 لاجئًا مريض من جزيرتي مانوس ونورو بالمحيط الهادئ، إلى الأراضي الأسترالية لتلقّي العلاج.