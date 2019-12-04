ستولتنبرغ: حلف الناتو هو الأنجح على مدار التاريخ ونملك خططا لحماية ‎حلفائنا

وَصَف الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي - ​الناتو​"، ​ينس ستولتنبرغ​، الحلف بأنّه "الأنجح على مدار التاريخ، لقدرة الحلفاء على التطوّر المستمّر بتطوّر العالم من حولهم".

وركّز في تصريحات صحافيّة، قبيل بدء قمة قادة حلف "الناتو" في العاصمة البريطانية لندن، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه، على أنّ "الناتو" ما زال نشيطًا ويواكب الظروف الجديدة". وعن معارضة ​تركيا​ زيادة نشر الحلف قوّاته في منطقة ​البلقان​، لفت إلى "أنّه واثق من قدرة الحلف وأنقرة على حلّ هذه القضية المرتبطة بخطط الدفاع الّتي يتمّ بحثها الآن".

وأوضح ستولتنبرغ "أنّه تحدّث أيضًا مع الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، من أجل العمل على حل هذه القضيّة"، مشيرًا إلى "أنّنا لا نملك خططًا فقط لحماية كلّ حلفاء "الناتو"، بما فيهم بالطبع دول البلقان و​بولندا​، بل أيضًا لدينا قوات هناك".