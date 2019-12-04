واعظي: سياسة إيران مبنية على التعاون الوثيق وتعزيز أواصر حسن الجوار

لفت رئيس مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، إلى أنّ "وزير الخارجية العمانية يوسف بن علوي حَمَل خلال زيارته إيران، رسالة التعاون الثنائي والإقليمي، وأعلن أنّ بلاده تؤيّد خطّة "هرمز للسلام".
وأوضح في تصريح صحافي، "أنّنا من جانبنا أعلنا أنّنا ملتزمون بزيادة التعاون في القضايا الإقليميّة، بالنظر إلى العلاقات التاريخيّة والحاليّة بين إيران وسلطنة عمان"، مركّزًا على أنّ "بن علوي أعلن أيضًا قرار بلاده بتوسيع التبادلات الاقتصاديّة، وأعلن أنّ وزير الصناعة العماني سيزور طهران هذا الأسبوع ، بمعيّة 40 شركة عمانيّة كُبرى لتشكيل لجنة مشتركة".
وأكّد واعظي أنّ "سياسة إيران مبنيّة على التعاون الوثيق وتعزيز أواصر حسن الجوار".
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