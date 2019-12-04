أعلنت قيادة عمليات ​بغداد​، إصابة 9 من عناصر ​الأمن​ العراقي، جرّاء ​إلقاء قنبلة​ يدوية في شارع الرشيد بالعاصمة العراقية. وذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن ​القوات​ الأمنية استخدمت القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام مبنى ​الحكومة​ المحلية في حي ​البلدية​ وسط ​مدينة كربلاء​، مشيرة الى أن 18 جريحا سقطوا خلال مواجهات بين المتظاهرين و​قوات الأمن​ بعد محاولة ​المحتجين​ اقتحام مبنى الحكومة المحلية.

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