سلطات ألمانيا ستطرد دبلوماسيَين روسيَين على خلفية مقتل مواطن جورجي ببرلين

أعلنت ​ألمانيا​ أنّها ستطرد دبلوماسيَّين روسيَّين اثنين، بعد أن توصّل المدّعون إلى أنّ ​موسكو​ قد تكون متورّطة في مقتل قيادي شيشاني سابق، في ما يُشبه عمليّة "إعدام" في حديقة في ​برلين​.

وكان سليم خان خانغوشفيلي وهو جورجي يبلغ من العمر 40 عامًا، قد قُتل في 23 آب الماضي بطلقتَين في الرأس من مسافة قريبة في حديقة كلاينر تيرغارتن، على يد روسي تمّ اعتقاله بعد وقت قصير على ذلك.