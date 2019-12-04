ألمانيا تطرد دبلوماسيين روسيين اثنين

اسماء السيد - برلين: أعلنت ألمانيا الأربعاء أنها ستطرد دبلوماسيين روسيين اثنين بعد أن توصل المدعون إلى أن موسكو قد تكون متورطة في مقتل قيادي شيشاني سابق في ما يشبه عملية "إعدام" في حديقة في برلين.
وكان سليم خان خانغوشفيلي وهو جورجي يبلغ من العمر 40 عاما، قتل في 23 أغسطس بطلقتين في الرأس من مسافة قريبة في حديقة كلاينر تيرغارتن على يد روسي تم اعتقاله بعد وقت قصير على ذلك.
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