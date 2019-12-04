ترامب يسخر من انسحاب مرشحة ديمقراطية من السباق الرئاسي

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters كامالا هاريس واجهت صعوبة في جمع أموال الحملة الانتخابية

وقالت هاريس لأنصارها في رسالة بالبريد الإلكتروني إن حملتها الانتخابية "لم تجد ببساطة الموارد التي نحتاجها للاستمرار".

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وأضافت السيناتورة عن ولاية كاليفورنيا "لست مليارديرة. لا أستطيع تمويل حملتي الخاصة. ومع تواصل الحملة، بات جمع المال الذي يلزمنا أكثر صعوبة"، وذلك في تلميح منها إلى عدد من منافسيها وبينهم مايك بلومبرغ وتوم ستاير، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر ساخرا "يا للأسف. سنفتقدك كامالا!"، فردت عليه هاريس على الشبكة الاجتماعية نفسها، وكتبت "لا تقلق سيدي الرئيس. سألقاكم في محاكمتكم".