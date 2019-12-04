ترامب يسخر من انسحاب مرشحة ديمقراطية من السباق الرئاسي

وقالت هاريس لأنصارها في رسالة بالبريد الإلكتروني إن حملتها الانتخابية "لم تجد ببساطة الموارد التي نحتاجها للاستمرار".
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وأضافت السيناتورة عن ولاية كاليفورنيا "لست مليارديرة. لا أستطيع تمويل حملتي الخاصة. ومع تواصل الحملة، بات جمع المال الذي يلزمنا أكثر صعوبة"، وذلك في تلميح منها إلى عدد من منافسيها وبينهم مايك بلومبرغ وتوم ستاير، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر ساخرا "يا للأسف. سنفتقدك كامالا!"، فردت عليه هاريس على الشبكة الاجتماعية نفسها، وكتبت "لا تقلق سيدي الرئيس. سألقاكم في محاكمتكم".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.