شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بعمل تصنيف للآثار المصرية والفرعونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت شيرين فراج، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة بشأن القيام بعمل تصنيف للآثار المصرية والفرعونية، وتقدم تلك الحضارة في المجالات المختلفة والأماكن الأثرية الدالة عليها.

وأوضحت فراج، في المذكرة الايضاحية أن الحضارة المصرية القديمة تقدمت فى العلوم المختلفة وهناك العديد من الشواهد التى تدل على هذا التقدم فى المعابد والمقابر والآثار الفرعونية ومن المهم التسويق لتلك الأثار كى يراها العالم وتوضع على الآثار والخريطة السياحية العالمية شاهدة على هذا التقدم وحيث انه لا يوجد تصنيف حتى الآن لتلك الآثار الفرعونية.

وتابعت: حتى يستطيع الباحث عن التقدم فى علم ما أن يذهب لزيارة تلك الآثار الشاهدة على هذا التقدم فإنه من المهم تصنيف الآثار الفرعونية القديمة بناء على التقدم فى العلوم المختلفة ومثال لذلك وضع و تصنيف المعابد الفرعونية وغيرها من الآثار التى تدل على تقدم المصريين فى علوم الطب فى قائمه وغيرها مما يدل على تقدم المصريين القدماء فى علوم الفلك وغيرها مما يدل على التقدم فى علوم الهندسة، وبالتالى يكون هناك تصنيفا واضحا من خلاله من الممكن إقامة برامج سياحية والترويج لها بناء على تلك التصنيفات وشاهدة على عظمة المصريين القدماء و تقدمهم فى العلوم المختلفة.

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