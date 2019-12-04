شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيناس عبد الحليم تشيد بإنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، بتوقيع جامعة المنصورة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بروتوكولًا لإنشاء أول وحدة معالجة للسيدات المعنفات داخلها.

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وقالت عضو البرلمان، إن مناهضة العنف ضد المرأة، لا يزال مطلبًا تنادي به جميع الفئات المتحضرة بالمجتمع على مر العصور، خاصة مع زيادة أشكاله في الفترة الأخيرة، وضرورة اتخاذ إجراءات لمجابهته.

وأشارت عبد الحليم، إلى أن وحدة معالجة العنف ضد المرأة، من شأنها الاستجابة الطبية لتقديم خدمات صحية متكاملة للسيدات المعنفات، وغيرهن من الفئات المستضعفة، وتقليل العنف الموجه للفتيات وسيدات الجامعة، وطالبت، بتعميم تشكيل هذه الوحدة على جميع الجامعات المصرية، لحماية المرأة ونشر ثقافة احترامها، ومعالجة الآثار السلبية عن العنف ضد المرأة.